RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem uma definição, as cidades de Fortaleza (CE) e Brasília (DF) têm ganhado lobby para receber a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. O clube paulista, no entanto, ainda não foi consultado oficialmente e não abre mão de opinar sobre a decisão. A ideia da CBF é colocar o duelo para o dia 28 de janeiro.

Durante a Copa do Mundo, em 8 de dezembro, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que pretendia levar o jogo para o mesmo país em que o Mundial de Clubes seria disputado.

Na mesma data, o Palmeiras refutou a ideia por meio de um ofício, por entender que tal atitude beneficiaria o Flamengo, já que faria da partida uma etapa preparatória do clube rubro-negro para o Mundial.

Com o impasse, a ideia de realizar a partida no Brasil ganhou força, e o Nordeste se oferece como possibilidade. Caso aconteça na região, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE), surge como uma das favoritas. Já o estádio Mané Garricha, em Brasília (DF), corre por fora com a expertise de já ter sido sede da competição em 2020 e 2021.

A tendência pela desistência do jogo ocorrer no exterior cresce, entre outras razões, porque a derrocada da seleção brasileira na Copa do Mundo tirou valor da partida. Uma Supercopa de um país campeão do mundo teria muito mais atratividade como produto.

INDEFINIÇÃO TRAZ PROBLEMAS

Os clubes não podem fazer as definições relativas a hotel e transporte. Para o Flamengo, pesa ainda a necessidade de coordenar a logística desse jogo com a do Mundial de Clubes, que acontecerá no Marrocos, entre 1 e 11 de fevereiro -o time rubro-negro estreia na semifinal, entre 7 e 8 de fevereiro.

A CBF e os clubes não podem alavancar parcerias mais robustas, tampouco realizar os preparativos locais visando o jogo, diante da indefinição.

PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES

Nenhuma decisão é esperada nos clubes antes da virada do ano. A decisão da CBF será tomada com a participação dos dois clubes.

A Supercopa do Brasil é um torneio que reúne o campeão brasileiro (Palmeiras) e o campeão da Copa do Brasil (Flamengo). O torneio vale R$ 5 milhões para o vencedor e R$ 2 milhões para o vice.