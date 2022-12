RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Apontado como uma das grandes joias da base do Vasco, o atacante Rayan, de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube. O vínculo do jogador será válido até dezembro de 2025.

Apesar da idade, Rayan já tem jogos na categoria sub-20 e integra o grupo que está em preparação para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. O jovem está no time crumaltino desde os seis anos.

"É um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho que está sendo realizado. Agradeço a minha família e todas os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui. Ver minha família feliz é o que me deixa mais motivado, ainda mais porque meus pais passaram por muita dificuldade", disse Rayan, ao site oficial.

O atacante é filho do ex-zagueiro Valkmar, também revelado pela base do Vasco e que fez parte do elenco multicampeão pelo clube entre 1997 e 2000.

Nascido em 2006, Rayan tem passagens pela seleção brasileira sub-15 e sub-17 e foi o artilheiro da categoria sub-17 na temporada 2022, com 29 gols marcados em 34 jogos.