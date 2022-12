SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem um acordo encaminhado com o Shakhtar Donetsk (UCR) para manter Maycon no elenco.

O empréstimo deve ser renovado por mais um ano, até dezembro de 2023.

Os ucranianos a princípio não queriam, mas por fim aceitaram um novo empréstimo. O acordo está adiantado, restando apenas questões burocráticas.

O Corinthians vai ter que pagar para manter Maycon por mais um ano, mas o valor ainda é mantido sob sigilo. O clube entende que o volante vale o investimento, mesmo para tê-lo por só um ano. A informação do acerto foi publicada pelo ge e confirmada pela reportagem.

Maycon era a principal pendência do Corinthians nesta janela de transferências, pois o atual empréstimo termina nesta semana. Com o novo contrato encaminhado, o clube não tem mais negociações urgentes para resolver no elenco.

A negociação durou várias semanas, porque o Shakhtar a princípio não queria liberar outro empréstimo. Maycon entrou no radar de pelo menos dois times europeu, mas sua vontade de permanecer no Corinthians facilitou o negócio.

Yuri Alberto é outro que fica no Corinthians, este de forma definitiva. Ele deve assinar até dezembro de 2027, comprado em uma troca com o Zenit que envolve a ida de Robert Renan e Du Queiroz ao clube russo.

O técnico Fernando Lázaro tem quatro volantes para trabalhar: Além de Maycon, tem como opções Cantillo, Fausto Vera e Roni. Ramiro já saiu, Xavier está prestes a sair, e Du Queiroz deve ir ao Zenit.