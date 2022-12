SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu por 3 a 0 o Nottingham Forest, nesta terça-feira (27). A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês e disputada no Old Trafford. Em três minutos, os atacantes Rashford e Martial balançaram as redes para os donos da casa, que afundaram o adversário ?time de Gustavo Scarpa? na vice-lanterna da tabela. Fred fez o terceiro após passe de Casemiro.

O United chegou aos 29 pontos e colou no Tottenham, que ocupa o quarto lugar com 30 pontos e tem um jogo a mais disputado. O Forest estacionou nos 13 pontos e é o penúltimo colocado.

O time mandante quase inaugurou o marcador nos primeiros lances. Rashford recebeu cruzamento e tentou limpar os zagueiros, que bloquearam o chute. No rebote, Malacia finalizou e viu o goleiro Hennessey praticar linda defesa.

O gol de Rashford ficou para os 19 minutos: o atacante abriu o placar após escanteio batido por Eriksen. Logo depois, o United ampliou com Martial em jogada de contra-ataque.

O Forest até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem.

Sumido no primeiro tempo, Antony teve grande chance de ampliar aos 11 minutos da etapa complementar, mas parou em Hennessey.

O goleiro do Forest voltou a aparecer em chute de Rashford, que recebeu lindo cruzamento de Van de Beek e viu o rival se esticar para evitar o terceiro gol.

Bruno Fernandes quase marcou do meio de campo. Aos 28 minutos, ele aproveitou erro na saída de bola do Forest e tentou, de primeira, surpreender Hennessey. A bola foi para fora.

A boa atuação de Casemiro durante a partida foi coroada já nos minutos finais, quando o volante desarmou um contra-ataque do Forest e deu assistência para Fred liquidar o placar.