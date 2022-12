SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-goleiro e hoje treinador Edinho deixou o Albert Einstein, onde o pai, Pelé, está internado há quase um mês.

João Severo, supervisor de futebol do Londrina, confirmou à reportagem que Edinho saiu do hospital na noite de ontem. Ele estava no local desde a véspera de Natal. O ex-goleiro pegou o último voo de São Paulo para Londrina e já está em solo paranaense.

Nesta terça-feira (27), ele já comandou um treino no CT do clube e é esperado para novas atividades até o dia 30. Depois, deve retornar a São Paulo para acompanhar a saúde de Pelé.

O Londrina volta a treinar no dia 2 de janeiro.

Severo disse que o Londrina quer deixar Edinho "à vontade" para trabalhar e não fez questionamentos sobre o quadro de seu pai

A SAÚDE DE PELÉ

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, não há previsão de divulgação de novos boletins. O Einstein não divulga informações desde o dia 21 de dezembro, quando, no último boletim médico, foi apresentada uma piora no quadro de saúde de Pelé.

O documento mostrou progressão do câncer de cólon e piora nas funções renal e cardíaca. O Rei está anestesiado, como parte do tratamento paliativo.