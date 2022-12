SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians pode virar o ano com apenas três zagueiros no elenco.

- Robert Renan está de malas prontas para ir ao Zenit (RUS).

- Raul Gustavo deve ser emprestado ao Bahia.

- Balbuena, Bruno Méndez e Gil continuam no clube.

Do trio que permanece, nenhum é canhoto. Balbuena e Gil podem atuar pelo lado esquerdo da zaga, mas ambos são destros, assim como Bruno Méndez.

As apostas são em Caetano e Murillo, dois zagueiros jovens, mas com histórico bem diferente. Caetano tem 23 anos, já foi emprestado cinco vezes e deve receber a primeira chance no Paulistão. Já Murillo tem 20 anos, é muito elogiado no Corinthians e está inscrito para jogar a Copinha. Ambos são canhotos.

Balbuena está no Corinthians por empréstimo, até julho de 2023. sendo o único do elenco que não tem contrato definitivo. O paraguaio de 31 anos pertence ao Dínamo de Moscou (RUS).

Robert e Raul estão de saída por negociações. O primeiro foi envolvido com Du Queiroz na troca com o Zenit para comprar Yuri Alberto; o segundo tem empréstimo encaminhado para defender o Bahia em 2023. Ambos são canhotos.

Os zagueiros Bruno Melo -esse também atua como lateral- e Robson Bambu deixam o Corinthians e voltam a seus respectivos clubes, Fortaleza e Nice (FRA), pois os empréstimos de ambos terminam ao final do ano. Eles foram pouco utilizados por Vítor Pereira em 2022.