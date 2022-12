~SAO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em que pese o desejo da torcida por reforços, o Palmeiras está com elenco completo para 2023 nos parâmetros definidos pelo técnico Abel Ferreira.

Com as saídas do lateral Jorge, do meia Gustavo Scarpa e do atacante Wesley, o grupo de jogadores profissionais do Palmeiras tem hoje 23 atletas.

A eles, vão se somar sete jogadores das categorias de base:

O lateral-direito Garcia;

O zagueiro Naves;

O lateral-esquerdo Vanderlan;

O volante Fabinho;

O meia Jhon Jhon;

Os atacantes Giovani e Endrick.

QUEM PODE SAIR?

Vinicius, Kuscevic, Merentiel e Breno Lopes são cotados por outros clubes. Com isso, o elenco para a temporada pode ficar em 27 jogadores.

Abel prefere elencos mais curtos, em que pode estimular a competitividade interna. Na eventualidade de não ter um jogador específico da posição no elenco, ele pode, como já fez, buscar um jogador na base de modo temporário.

Foi assim que Vanderlan começou a figurar entre os profissionais, até desbancar Jorge como opção imediata para a ausência de Piquerez.

A estratégia do clube é apostar na manutenção de seu time-base, na evolução de jogadores contratados em 2021 e em atletas promovidos das categorias de base.

Por essa razão, o Palmeiras tem grandes chances de passar pela atual janela de transferências sem contratações pela primeira vez desde 2015, quando começou a Era Crefisa/ Allianz Parque.

As opções de Abel Ferreira:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Vinicius

Laterais-direitos: Marcos Rocha, Mayke e Garcia

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Luan, Naves e Kuscevic

Laterais-esquerdos: Piquerez e Vanderlan

Volantes: Danilo, Zé Rafael, Jailson, Fabinho, Atuesta, Gabriel Menino

Meias: Raphael Veiga, Bruno Tabata e Jhon Jhon

Pontas: Rony, Dudu, Giovani e Breno Lopes

Centroavantes: Flaco López, Rafael Navarro, Merentiel e Endrick