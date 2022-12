SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desejado pelo Flamengo, Gerson pode até não ir para o Ninho do Urubu, mas tampouco vai permanecer em Marselha, onde atua pelo Olympique.

Igor Tudor, treinador da equipe, foi indagado sobre o tema e respondeu de modo bastante direto, dizendo que o jogador já trata sua saída. Há dois dias, Marcos Braz, diretor do Flamengo disse considerar a negociação muito difícil.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO

Gerson chegou ao Marseille em 2021, mas perdeu espaço com a saída do técnico argentino Jorge Sampaoli. Na atual temporada, ele soma treze aparições e dois gol.

O Flamengo quer a volta do jogador, mas o diretor do clube, Marcos Braz, vê dificuldades no negócio.

