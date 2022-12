PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto procura o centroavante ideal para reforçar o time de Mano Menezes, o Internacional quer observar o rendimento de Mikael e Lucca. O primeiro tem vínculo por empréstimo até o meio do ano e jogou só dez minutos até agora. O segundo chegou ao elenco principal embalado pela artilharia no sub-20.

O QUE ACONTECEU

O Inter negociou Braian Romero com o Tijuana, do México, e irá contratar um centroavante. Enquanto não finaliza qualquer negócio, Mano Menezes irá avaliar duas peças que tem no grupo.

Mikael sofreu para entrar em forma e ainda não teve sequência. Emprestado pela Salernitana, da Itália, ele recebeu apoio da direção e foi mantido no clube para ser testado.

Quem impressionou o comando técnico foi Lucca, de 19 anos, que subiu ao time principal embalado pelos 23 gols marcados no time sub-20 na temporada 2022.

Ambos vão ser avaliados para permanecerem ou não no grupo de cima.