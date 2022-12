- Handebol: Brasil estreia com derrota no Torneio Quatro Nações

A seleção brasileira masculina de handebol estreou com derrota de 28 a 22 para a Coreia do Sul no Torneio Quatro Nações, nesta quarta-feira (28) na Cracóvia (Polônia). A competição faz parte da preparação para o Mundial da modalidade, que será disputado na Polônia e na Suécia a partir do dia 11 de janeiro de 2023.

???????? 22 x 28 ????????



Derrota na estreia do torneio 4 Nações de handebol.



Foi só o 1° jogo de preparação rumo ao Mundial, em janeiro.



Nesta quinta é a vez de encarar a ????????



???? @CBHb1 pic.twitter.com/ZomKIVpM1R — Time Brasil (@timebrasil) December 28, 2022

Notícias relacionadas:

Os próximos compromissos da equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá no Quatro Nações são um confronto com a Tunísia, na próxima quinta-feira (29), e contra a Polônia, na próxima sexta-feira (30).

No Mundial, o Brasil está no Grupo C, ao lado de Suécia, Cabo Verde e Uruguai. A estreia da seleção brasileira será, a partir das no 16h30 (horário de Brasília) do dia 12 de janeiro, contra os suecos.

Tags:

Esportes | Handebol | Mundial de Handebol | torneio quatro nações