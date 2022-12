SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu o vice-lanterna Strasbourg por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (28), no Parc des Princes. Neymar foi expulso; Marquinhos fez um gol a favor e outro contra; e Mbappé salvou no último minuto.

Neymar foi expulso após tomar dois cartões amarelos em dois minutos. Foi o primeiro jogo de Mbappé e do brasileiro desde a Copa do Mundo, e Messi foi poupado.

O PSG lidera de forma invicta, agora com 44 pontos em 16 jogos. O Strasbourg é vice-lanterna, com 11. A partida valeu pela 16ª rodada do Campeonato Francês.

O PSG não encontrou muito caminho para atacar, dependendo da bola aérea para sair na frente. O primeiro gol saiu aos 14 minutos, com assistência de Neymar para Marquinhos. O camisa 10 cobrou uma falta da esquerda e colocou a bola na cabeça do zagueiro, que bateu a linha de impedimento e abriu o placar de cabeça.

Verratti vacilou com a bola, perdeu e viu o Strasbourg empatar aos seis do segundo tempo. Thomasson levou à linha de fundo e cruzou, mas um desvio de Marquinhos fez a bola entrar no gol de Donnarumma. Um gol a favor e outro contra do zagueiro brasileiro.

Mbappé sofreu um pênalti no último lance, e Marquinhos chegou a fazer o gol, mas o árbitro já havia apitado. Na cobrança, Mbappé converteu e garantiu a vitória.