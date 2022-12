SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu primeiro jogo em Leeds, sua cidade natal, nesta quarta-feira (28), Erling Haaland mostrou que o faro artilheiro segue em dia e marcou dois na vitória por 3 a 1 do Manchester City contra o Leeds United, no Elland Road, pelo encerramento da 17ª rodada do Campeonato Inglês. Rodri marcou o primeiro dos Citizens; Struik descontrou para o Leeds.

Apesar de defender a seleção da Noruega, Haaland nasceu na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Leeds. Além disso, o clube da cidade onde nasceu é um dos ex-times de seu pai, Alf-Inge.

O artilheiro precisou de apenas um minuto para ter primeira chance de gol. Lançado por Aké, o centroavante acelerou nas costas da defesa do Leeds e finalizou na saída do goleiro Meslier, que desviou e evitou o gol do City.

Meslier brilhou novamente contra Haaland. Aos 31 minutos, De Bruyne lançou o centroavante, que ficou cara a cara com o goleiro e finalizou rasteiro. Com o joelho, o arqueiro do Leeds levou a melhor.

Grealish ainda perdeu duas chances claras, ambas dentro da área e com o gol desprotegido. O camisa 10 exagerou na hora de finalizar, mandando a bola duas vezes por cima da meta do Leeds.

O gol só saiu no último lance. Rodri aproveitou o rebote após contra-ataque e colocou o time inglês na frente.

Ederson deixou o campo sem fazer uma defesa. Apesar de buscar algumas jogadas em velocidade, especialmente pelos lados, o Leeds não finalizou durante toda a primeira etapa.

Haaland e Grealish compensaram o primeiro tempo apagado e ampliaram para o City nos primeiros minutos. O camisa 10 aproveitou um passe errado do Leeds para sair em velocidade e, próximo à pequena área, servir o centroavante, que empurrou com o gol vazio. Depois, após troca de passes entre De Bruyne, Haaland e Grealish, a bola sobrou para o camisa 9 marcar.

Em ambos os gols, Haaland optou por comemorações discretas e se limitou a cumprimentar os companheiros.

A transmissão flagrou o pai de Haaland em um dos camarotes no momento do primeiro gol. O ex-jogador não comemorou o tento do filho.

O Leeds descontou na segunda etapa na bola parada. Strujik cabeceou, Ederson tocou na bola, mas não evitou o gol. Empolgado, o clube se lançou ao ataque e tentou encostar no placar tanto em bolas paradas quanto em jogadas em velocidade, mas sem sucesso.

Com a atuação de destaque, Haaland chegou a impressionantes 20 gols pela Premier League. O atacante lidera de forma isolada a artilharia da competição e se tornou o jogador a alcançar a marca mais rapidamente.