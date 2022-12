SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acompanha as grandes modalidades do esporte mundial deve se deparar com um 2023 mais típico que os dois anos anteriores, que tiveram Olimpíadas atrasadas (Tóquio-2020, ocorrida em 2021 por causa da Covid-19) e Copa do Mundo masculina fora de época, no fim de 2022.

Isso porque, fora a Copa do Mundo feminina de futebol, prevista para começar no dia 20 de julho, não há grandes eventos além do calendário habitual de competições nas principais modalidades.

O Mundial feminino deve ter uma seleção brasileira que mescla veteranas como Marta, 36 (terá 37 anos na Copa), e Tamires, 35, mas também jovens atletas, convocadas para amistosos recentes , casos de Lauren, 20, do Madrid-ESP, e Geyse, 24, do Barcelona-ESP. Será o primeiro Mundial da seleção feminina sob o comando da sueca Pia Sundhage, que ainda fará a convocação para o torneio.

As americanas, tetracampeãs e vencedoras dos dois últimos Mundiais, defendem o trono na Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A final está marcada para o dia 20 de agosto, em Sidney, Austrália.

Confira no fim do texto as datas das principais modalidades em 2023 e leia mais sobre outros destaques para acompanhar no ano que vem.

JOVENS PROTAGONISTAS NO FUTEBOL EUROPEU

No futebol masculino, a vitória da Argentina de Messi no Qatar teve show de Mbappé, 24, craque consolidado que mesmo com o vice na Copa mostrou estar pronto para herdar o posto de melhor jogador do planeta e comandar o Paris Saint-Germain ao esperado título da Liga dos Campeões.

Do outro lado do canal da Mancha, porém, o francês terá como rival pela taça europeia o inglês Manchester City, também sem a conquista no currículo, mas com um time rápido, bem montado por Pep Guardiola e com o centroavante norueguês Erling Haaland, 22, na frente ?além de um dos destaques da Copa do Mundo, o argentino Julián Álvarez, 22.

Do front sul virá outro grande adversário dos franceses: o atual campeão Real Madrid, com o melhor jogador do mundo, Karim Benzema, e os brasileiros Vinicius Jr., 22, e Rodrygo, 21.

NO BRASIL

No Brasil, o também atual campeão nacional, Palmeiras, terá mais um ano do atacante Endrick, 16. Vendido ao Real Madrid ?transação cujo valor pode chegar a R$ 407,7 milhões? a joia palmeirense foi revelação do Brasileiro deste ano e fica no clube paulista até completar 18 anos.

Outros times reforçam seus elencos para a temporada, que terá o retorno de campeões nacionais para a Série A, casos de Vasco, Cruzeiro e Bahia. Os três adotaram a SAF (Sociedade Anônima do Futebol, sancionada como lei no fim de 2021) como modelo de administração, e voltam à elite do esporte com novas expectativas, gestões e investimentos.

O Flamengo, por sua vez, com forte elenco, vai defender seus títulos de Copa do Brasil e Copa Libertadores, além de disputar o Mundial de Clubes, quando poderá encontrar o Real Madrid, campeão da Champions, na final.

ALCARAZ NÚMERO 1 DO TÊNIS

Entre 2021 e 2022, o mundo do tênis viu a ascensão espetacular de Carlos Alcaraz, espanhol de apenas 19 anos que começa 2023 como o número 1 do ranking mundial, enquanto o trio que dominou o esporte nas últimas duas décadas começa a se despedir das quadras.

Roger Federer, 41, se aposentou em setembro, e Rafael Nadal, 36, e Novak Djokovic, 35, embora ainda no topo da classificação, devem encaminhar suas despedidas nos próximos anos. No feminino, 2023 também não terá Serena Williams, 41, que se despediu das quadras em 2022.

TEMPORADA EQUILIBRADA NO BASQUETE AMERICANO

Também na NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, a temporada que começou em 2022 invade 2023 com novos e veteranos craques atingindo números impressionantes em diversos time e fazendo do campeonato um dos mais disputados dos últimos anos.

Entre os muitos destaques estão Ja Morant, 23, e Luka Doncic, 23, jovens que já comandam suas equipes, com ótimos números, desde a temporada passada (Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, respectivamente). Nesta terça (27), Doncic teve mais uma performance espetacular, com direito a empate no último lance para forçar a prorrogação e depois vencer os Knicks, com 60 pontos, 21 rebotes e 10 assistências anotados ?algo inédito na história da liga.

No Los Angeles Lakers, Lebron James, 37, tem tudo para ultrapassar Kareem Abdul-Jabar como o maior pontuador da história da NBA. De acordo com contagem do site oficial da liga nesta quarta (28), a marca de 38.387 pontos estava a 601 de ser ultrapassada por Lebron.

Com média de cerca de 30 pontos por jogo em 56 partidas disputadas na temporada passada, o craque precisa de mais 20 jogos para bater o recorde se a média for mantida ?um time disputa 82 jogos na temporada regular, que ainda não chegou à metade.

VERSTAPPEN TENTA O TRI

Na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen busca o tricampeonato consecutivo, depois de vencer na última corrida o duelo com o heptacampeão Lewis Hamilton, em 2021, e de conquistar título mais folgado em 2022, com quatro provas de antecedência.

*

CALENDÁRIO ESPORTIVO 2023

Evento - Data de início - Data de término - Esporte - Local

Copa São Paulo de Futebol Júnior - 02/01 - 25/01 - Futebol - São Paulo

Campeonatos Estaduais - 15/01 - 09/04 - Futebol - Brasil

Copa do Mundo feminina - 20/07 - 20/08 - Futebol - Austrália e Nova Zelândia

Eliminatórias Sul-Americanas - Mar.2023 - - Futebol - América do Sul

Mundial de Clubes - 01/02 - 11/02 - Futebol - Marrocos

Copa Libertadores da América masculina - 08/02 - 11/11 - Futebol - América do Sul

Champions League (fase de grupos) - 19/09 - 13/12 - Futebol - Europa

Liga Europa (fase final) - 16/02 - 31/5 (final) - Futebol - Europa

Supercopa do Brasil - 28/01 - 28/01 - Futebol - Brasil

Recopa Sul-Americana - 08/02 - 15/02 - Futebol - América do Sul

Copa do Brasil - 22/02 - 24/9 - Futebol - Brasil

Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 - 26/02 - 17/09 - Futebol - Brasil

Copa Sul-Americana Masculina - 08/03 - 28/10 - Futebol - América do Sul

Campeonato Brasileiro - Série B - 15/04 - 25/11 - Futebol - Brasil

Campeonato Brasileiro - Série A - 16/04 - 3/12 - Futebol - Brasil

Amistosos Seleções (Data Fifa) - 20/03 - 28/03 - Futebol - Mundo

Amistosos Seleções (Data Fifa) - 12/06 - 20/06 - Futebol - Mundo

Amistosos Seleções (Data Fifa) - 04/09 - 12/9 - Futebol - Mundo

Amistosos Seleções (Data Fifa) - 09/10 - 17/10 - Futebol - Mundo

Amistosos Seleções (Data Fifa) - 13/11 - 21/11 - Futebol - Mundo

Copa Libertadores da América feminina - 05/10 - 21/10 - Futebol - Colômbia

Campeonato Alemão* - - 27/5 - Futebol - Alemanha

Campeonato Português* - - 28/5 - Futebol - Portugal

Campeonato Francês* - - 03/06 - Futebol - França

Campeonato Espanhol* - - 04/06 - Futebol - Espanha

Campeonato Inglês* - - 28/05 - Futebol - Inglaterra

Campeonato Italiano* - - 04/06 - Futebol - Itália

Playoffs da NFL - 14/01 - 22/01 - Futebol Americano - Estados Unidos

Finais de Conferências - 29/01 - 29/01 - Futebol Americano - Estados Unidos

SuperBowl 57 - 12/02 - 12/02 - Futebol Americano - Glendale/Arizona/EUA

Mundial de natação** - 14/07 - 30/07 - Natação - Fukuoka/Japão

Mundial de judô (individual e equipes) - 07/05 - 14/5 - Judô - Doha/Qatar

Mundial de ginástica artística - 30/09 - 08/10 - Ginástica - Antuérpia/Bélgica

Superliga feminina (finais) - 7/4 - 07/05 - Vôlei - Brasil

Superliga masculina (finais) - 25/03 - 30/04 - Vôlei - Brasil

Pipeline - 29/01 - 10/02 - Surfe - Havaí

Sunset - 12/02 - 23/02 - Surfe - Havaí

Peniche - 08/03 - 16/03 - Surfe - Portugal

Bells Beach - 04/04 - 14/04 - Surfe - Austrália

Margaret River - 20/04 - 30/04 - Surfe - Austrália

Surf Ranch - 27/05 - 28/05 - Surfe - Califórnia (EUA)

Punta Roca - 09/06 - 18/06 - Surfe - El Salvador

Saquarema - 23/06 - 01/07 - Surfe - Brasil

Jeffreys Bay - 13/07 - 22/7 - Surfe - África do Sul

Teahupo'o - 11/08 - 20/08 - Surfe - Taiti

WSL Finais - 07/09 - 15/09 - Surfe - Lower Trestles

NBB (Liga masculina de basquete)* - null - 10/06 - Basquete - Brasil

LBF (Liga feminina de basquete) - 08/03 - 27/08 - Basquete - Brasil

NBA (Playoffs e finais de conferência até um possível jogo 7) - 15/04 - 15/05 - Basquete - Estados Unidos

NBA (Final até um possível jogo 7) - 01/06 - 18/06 - Basquete - Estados Unidos

GP do Bahrein - - 05/03 - Fórmula 1 - Sakhir

GP da Arábia Saudita - - 19/03 - Fórmula 1 - Jeddah

GP da Austrália - - 02/04 - Fórmula 1 - Melbourne

GP do Azerbaijão - - 30/04 - Fórmula 1 - Baku

GP de Miami - - 07/05 - Fórmula 1 - Miami/Estados Unidos

GP Emilia Romagna - - 21/05 - Fórmula 1 - Ímola/Itália

GP de Mônaco - - 28/05 - Fórmula 1 - Monte Carlo

GP da Espanha - - 04/06 - Fórmula 1 - Barcelona

GP do Canadá - - 18/06 - Fórmula 1 - Montreal

GP da Áustria - - 02/07 - Fórmula 1 - Spielberg

GP da Grã-Bretanha - - 09/07 - Fórmula 1 - Silverstone/Inglaterra

GP da Hungria - - 23/07 - Fórmula 1 - Budapeste

GP da Bélgica - - 30/07 - Fórmula 1 - Spa-Francorchamps

GP da Holanda - - 27/08 - Fórmula 1 - Zandvoort

GP da Itália - - 03/09 - Fórmula 1 - Monza

GP de Singapura - - 17/09 - Fórmula 1 - Singapura

GP do Japão - - 24/09 - Fórmula 1 - Suzuka

GP do Qatar - - 8/10 - Fórmula 1 - Lusail

GP dos Estados Unidos (Austin) - - 22/10 - Fórmula 1 - Austin

GP do México - - 29/10 - Fórmula 1 - Cidade do México

GP do Brasil - - 05/11 - Fórmula 1 - São Paulo

GP de Las Vegas - - 18/11 - Fórmula 1 - Las Vegas

GP de Abu Dhabi - - 26/11 - Fórmula 1 - Yas Marina

Aberto da Austrália (Grand Slam) - 16/01 - 29/01 - Tênis - Melbourne/Austrália

Aberto do Rio (ATP 500) - 01/07 - 07/07 - Tênis - Rio de Janeiro

Roland Garros (Grand Slam) - 28/05 - 11/06 - Tênis - Paris/França

Wimbledon (Grand Slam) - 03/07 - 16/07 - Tênis - Londres/Inglaterra

Aberto dos Estados Unidos (Grand Slam) - 28/08 - 10/09 - Tênis - Nova York/Estados Unidos

Dubai (WTA 1.000) - 19/02 - 25/02 - Tênis - Emirados Árabes Unidos

Indian Wells (ATP / WTA 1.000) - 06/03 - 19/03 - Tênis - Estados Unidos

Miami (ATP / WTA 1.000) - 19/03 - 02/04 - Tênis - Estados Unidos

Monte Carlo (ATP 1.000) - 08/04 - 16/04 - Tênis - Mônaco

Madrid (ATP / WTA 1.000) - 24/04 - 07/05 - Tênis - Espanha

Roma (ATP / WTA 1.000) - 10/05 - 21/05 - Tênis - Itália

(*) Em andamento desde 2022 | (**) Remarcado de 2022 para 2023