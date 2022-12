SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de demitir Adriana Behar, a Confederação Brasileira de Vôlei se aproximou de Jorge Bichara, principal responsável pela ótima campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O ex-diretor de Esportes do COB estuda oferta para assumir cargo equivalente na CBV e deverá anunciar sua decisão na semana que vem.

Bichara cuidou de toda a preparação esportiva do Time Brasil até os Jogos de Tóquio, foi muito elogiado pelo trabalho, mas acabou demitido em março deste ano, em meio a uma briga política dentro do COB. Paulo Wanderley, presidente do comitê, quis promover o apadrinhado Kenji Saito, encontrou resistência em Bichara, e tirou ele do caminho.

O ex-diretor do COB não demorou a ser contratado como diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e como consultor do Flamengo, atuando próximo de nomes como Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz.

Conforme publicou o Blog do Voloch, e confirmou o Olhar Olímpico, Bichara recentemente foi convidado para cuidar de toda a área esportiva da CBV, um cargo menos abrangente do que o que ocupava Adriana Behar, também ex-COB, que era CEO. Ele teria sob sua responsabilidade as seleções, e também torneios como a Superliga.

Bichara tem contrato com a CBAt até o fim do ano, mas proposta para renovar. Pesa a favor da CBV o fato de a entidade ter sede no Rio, onde o dirigente tem família. Atualmente, ele passa uma semana no Rio e outra em Bragança Paulista, onde fica a sede da CBAt. Caso ele aceite a oferta da CBV, também precisará sair do Flamengo.