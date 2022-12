SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O trágico acidente de esqui do alemão Michael Schumacher completa nove anos nesta quinta-feira (29). Após todo esse tempo, ainda existem muitas dúvidas sobre a atual condição do ídolo da Fórmula 1.

A família age com total privacidade e compartilha poucas informações sobre a recuperação de Schumacher. A porta-voz dos Schumacher, Sabine Kehm, faz poucas declarações, sempre com o mínimo de detalhes e atualizações breves e positivas.

O QUE SE SABE SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DE SCHUMACHER

O alemão acordou do coma quase seis meses após o acidente e voltou para sua casa em Lake Geneva, na Suíça, depois de nove meses.

Ele está consciente e está se recuperando de forma lenta, mas sempre evoluindo, segundo a versão oficial da família.

Apenas alguns familiares e amigos íntimos são autorizados a visitar Michael. Felipe Massa, por exemplo, diz que "tem noção" de como Schumacher está, mas que respeita a privacidade da família.

Pessoas que afirmam ter tido informações indicam que ele não consegue se comunicar. Quem revelou essa questão da comunicação, por exemplo, foi Pietro Ferrari, filho do fundador da escuderia italiana.

Mick Schumacher, filho do astro e agora piloto reserva da Mercedes na F1, lamenta que não possa "trocar figurinha" sobre automobilismo com o pai.

Um documentário produzido em 2021 e disponibilizado na Netflix, o único que possui o apoio da família, dá poucas pistas sobre a saúde de Schumacher. No entanto, a produção traz uma declaração rara de Corinna, sua esposa.

"Estamos tentando continuar como uma família do jeito que Michael gostava. E ainda gosta. Estamos seguindo com nossas vidas. 'Privado é privado', é o que ele sempre dizia. Michael sempre nos protegeu, e agora estamos protegendo Michael. [...] Todos sentem falta dele, mas o Michael está aqui. Diferente, mas está, e isso nos dá força, eu acho. Estamos juntos. Moramos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos todo o possível para que Michael melhore e para garantir que fique confortável", disse Corinna Schumacher, mulher do ídolo da F1.

COMO FOI O ACIDENTE

Aos 44 anos, Schumacher estava esquiando com o filho no dia 29 de dezembro de 2013 quando sofreu um grave acidente na estação de Meribel, nos Alpes Franceses.

Ele estava fora das pistas sinalizadas e bateu a cabeça em uma pedra. Seu capacete se partiu em dois com o impacto.

O piloto alemão precisou ser levado de helicóptero para um hospital na cidade de Grenoble, onde ficou em coma e correu risco de morte.

O heptacampeão mundial de F1 sofreu traumatismo craniano, edema cerebral e precisou de uma intervenção cirúrgica na cabeça.