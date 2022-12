SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A joia brasileira Endrick falou sobre os motivos que o levaram a escolher o Real Madrid

O jovem atacante de 16 anos do Palmeiras foi contratado pelo Real Madrid por R$ 333 milhões -a operação completa pode chegar a R$ 407 mi. Ele vai reforçar o clube espanhol a partir de julho de 2024, quando atingirá a maioridade.

A promessa brasileira explicou que a presença de Vinicius Junior e a passagem vitoriosa de Cristiano Ronaldo foram algumas das principais razões de sua escolha pelos Merengues.

"O Real Madrid é um time muito grande, o Vini me mandou mensagens e me deu mais esperança. O Cristiano também, que é meu ídolo, jogou pelo clube. Por isso escolhi o Real Madrid e acho que foi a escolha certa. Deus sempre esteve comigo e me disse que esse é o melhor caminho", afirmou Endrick, ao jornal 'Marca'.

O palmeirense ainda contou que recebeu diversos conselhos de Vinicius Junior, mas não revelou quais foram as dicas. Os dois estiveram juntos no Rio de Janeiro após o anúncio de que seriam companheiros de equipe no futuro.

"[Ele me deu] Vários conselhos. Eu ficaria aqui contando por muito tempo, mas guardo para mim. Ele não me deu conselhos apenas para esse momento, mas para toda a vida. Ele é meu amigo e acho que essa amizade vai durar muitos anos. Espero poder trocar muitos passes com ele e fazer gols", disse.

Endrick complementou que conversou com o técnico Carlo Ancelotti e com os outros compatriotas da equipe. Ele também destacou que não quer deixar o sucesso subir à cabeça.

"Falei com Ancelotti, com Rodrygo, com Éder [Militão], com os brasileiros. Agradeço muito a Deus por tudo que acontece na minha vida e espero que muitas coisas boas ainda venham, mas é preciso manter os pés no chão, ter humildade e perseverar", afirmou.

Em 2024, quando for para o Real Madrid, espero fazer boas temporadas. No momento estou no Palmeiras, estarei torcendo de longe. Espero que o Real Madrid possa conquistar mais Ligas dos Campeões, Espanhóis e a Supercopa agora, finalizou.