SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apontada ministra do Esporte do futuro governo Lula, a medalhista olímpica Ana Moser falou nesta quinta-feira (29) sobre o convite aceito.

Ela diz querer "inverter a lógica de priorizar o alto rendimento". O objetivo central é ampliar o acesso ao esporte com "atendimento em larga escala" e foco na educação, afirma Moser.

"Vamos fazer esta revolução, o esporte como direito de todos", escreveu a ministra nas redes sociais.

"Recebo esta missão em nome da causa de garantir o direito de todos ao esporte. Este foi o pedido: fazer uma revolução do esporte na educação, saúde, municípios e na vida de todas e todos os brasileiros."

Ela tem experiência no esporte de base, pois se dedica a políticas públicas desde que se aposentou do vôlei. Moser criou e dirigiu o Instituto Esporte e Educação, que já impactou 6 milhões de crianças e jovens em mais de mil municípios espalhados pelo Brasil.

Ana Moser participou do grupo de transição de Lula, especificamente das discussões sobre esporte. Também é uma das diretoras da organização "Atletas pelo Brasil", uma iniciativa criada há 15 anos por atletas e ex-atletas que lutam pela democratização do esporte no País.

"[Queremos] fazer esta revolução, inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o esporte [de] rendimento, o topo da pirâmide de uma suposta estrutura que deveria garantir na prática o direito de todos ao esporte, previsto na Constituição", disse Moser.

Ana Moser foi bronze em Atlanta-1996, a primeira medalha olímpica do vôlei feminino do Brasil. Ela se aposentou em 1999, passou a se dedicar a projetos sociais e adquiriu alguma experiência na máquina pública: já foi diretora do Centro Olímpico do Parque do Ibirapuera, nomeada pela Secretaria de Esportes de São Paulo, e também participou do Conselho Nacional do Esporte, que é ligado ao Ministério do Esporte.