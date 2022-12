RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço recém-anunciado pelo Vasco, o lateral-esquerdo Lucas Piton revelou que o meia Nenê foi importante para que o acerto fosse concretizado.

O jogador, que estava no Corinthians, contou ser amigo do camisa 10 cruzmaltino, que fez elogios ao clube quando houve a proposta.

"Esse projeto foi apresentado para mim. Sou amigo do Nenê e ele fala bastante daqui. Para mim, acho que ele é um ídolo do clube. Ele falou bastante do clima que é aqui, da torcida, do Vasco da Gama mesmo. Então, ele me ajudou bastante nisso", disse.

Piton disse que a chegada a São Januário é uma "felicidade imensa" e se mostrou ansioso pelo encontro com a torcida

"Encaro com uma felicidade imensa. O Vasco é um clube muito grande, gigante. Encaro com felicidade, com alegria, e vou mostrar isso dentro do campo afirmou o reforço", afirmou.

Muito ansioso. Via os jogos pela televisão, acompanhava, e a torcida do Vasco é apaixonante. Estou ansioso para entrar em campo e ver aquela torcida nos apoiando, nos ajudando", completou