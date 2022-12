SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kely Nascimento, filha mais velha de Pelé, lamentou em seu Instagram a morte do pai, nesta quinta-feira (29) O Rei do Futebol morreu aos 82 anos após um mês internado no Albert Einstein.

A PUBLICAÇÃO DE KELY

Na imagem, as mãos dos filhos do Rei do Futebol aparecem apoiadas no corpo do pai

Kely, que atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do pai, fez uma última homenagem

Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz" escreveu Kely

O REI ESTÁ MORTO

O futebol perdeu nesta quinta o maior jogador de todos os tempos. O Brasil perdeu nesta quinta o maior ídolo de sua história. O mundo perdeu nesta quinta Pelé.

O ex-jogador morreu aos 82 anos, após um período de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Edson Arantes do Nascimento não resistiu a complicações de um câncer no cólon e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele deixa seis filhos. Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento por quimioterapia.