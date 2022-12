SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além do Santos, único clube brasileiro defendido por Pelé, morto nesta quinta-feira (29), outros clubes brasileiros deixaram suas homenagens ao Rei.

O Botafogo, maior rival do Santos de Pelé durante o início dos anos 60, afirmou que o ex-jogador encantou o mundo e o agradeceu.

Outro carioca a homenagear o tricampeão mundial foi o Flamengo, derrotado pelo time santista no campeonato brasileiro de 1963, do qual Pelé foi artilheiro. O rubro-negro declarou não ter sido só em campo que Pelé fez história.

"Em tempos ainda mais cruéis para pessoas de cor, Edson, um homem preto, retinto, foi coroado, se tornando muito mais do que um ícone dentro das quatro linhas, mas também um suspiro de esperança para incontáveis jovens negros do nosso país", postou o clube em sua conta no Twitter.

Um dos grandes rivais estaduais do Santos, o Corinthians, clube no qual Pelé marcou nada menos que 49 gols, também lamentou a morte do craque. O clube paulistano disse que "hoje o futebol perdeu seu rei. A rivalidade não existe neste momento de luto pela perda daquele que mudou o esporte que todos nós amamos."

Campeão brasileiro contra o Santos de Pelé em 1959 e vice campeão em duas oportunidades, 1961 e 1963, o Bahia também deixou uma nota lamentando a perda de um dos maiores nomes do esporte mundial. "Com extremo pesar, lamentamos profundamente a última partida do Rei do Futebol", disse o clube.