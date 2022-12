Notícias relacionadas:

O L'Équipe, jornal francês dedicado ao esporte, estampou em seu site: "o rei está morto". O veículo foi o responsável por organizar, em 1980, uma votação que consagrou Pelé como o atleta do século. Participaram jornalistas das 20 mais importantes publicações de esportes do mundo. Na disputa, o brasileiro teve como companhia, respectivamente na segunda e na terceira posição, o atleta norte-americano Jesse Owens e o ciclista belga Eddy Merchx.

Outra referência internacional entre os jornais esportivos, o espanhol Marca destacou na capa de seu portal um vídeo com o título: "Os momentos inesquecíveis de Pelé: a grande obra de arte que nunca se viu, o drible impossível". O veículo assume a dificuldade da edição da imagens: "a magia do Rei encheria todas as páginas do jornal Marca. Então aqui você verá apenas uma pequena parte de um futebol que o elevou ao 'Olimpo dos Deuses'"

Na Argentina, o jornal Clarín apontou Pelé como "a primeira grande estrela mundial do futebol" e "um símbolo supremo do futebol espetáculo". Também destacou a "relação entre amores e ódios" com Diego Maradona, lembrando declarações elogiosas e ácidas de ambos e mencionando a paz selada em 2016.