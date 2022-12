SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O velório de Pelé deve ocorrer somente na segunda-feira (2). Os familiares do Rei do Futebol conversaram com o Santos nesta quinta (29) para alinhar os detalhes do evento. Ele morreu nesta tarde de quinta, aos 82 anos.

O ADEUS A PELÉ

A solenidade vai acontecer dentro da Vila Belmiro, estádio do clube paulista. Os familiares argumentaram que precisam de tempo para se preparar e juntar a família novamente. Os motivos incluem o trânsito para a descida da serra e a espera pela virada do ano. O velório deve acontecer com caixão lacrado.

O REI ESTÁ MORTO

O futebol perdeu nesta quinta o maior jogador de todos os tempos. O Brasil perdeu hoje o maior ídolo de sua história. O mundo perdeu hoje Pelé.

O ex-jogador morreu aos 82 anos, após um período de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Edson Arantes do Nascimento não resistiu a complicações de um câncer no cólon e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele deixa seis filhos. Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento por quimioterapia.