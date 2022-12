SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um dos jogos de fechamento da 16° rodada do campeonato francês de futebol, a Ligue 1, jogadores de Olympique de Marseille e Toulouse foram ao centro do campo prestar homenagem a Pelé, ídolo do esporte morto nesta quinta-feira (29), aos 82 anos.

Iniciada as 17h no horário de Brasília (21h no local), a partida aconteceu no Vélodrome, estádio do clube azul de Marselha, a segunda cidade mais populosa da França.

Em vídeo publicado na página do Olympique no Twitter, é possível escutar o narrador do estádio anunciando a morte do brasileiro e o chamando de "o melhor de todos os tempos". No fim, ele agradece ao ex-jogador por tudo que fez ao futebol.

Enquanto os feitos de Pelé eram anunciados, jogadores de ambos os clubes aplaudiam. Na imagem, aparecem craques como o chileno Alexis Sánchez e o francês Dimitri Payet, claramente emocionado.

Ao fim da narração, torcedores gritaram o nome de Pelé.

A partida terminou com uma goleada de 6 a 1 para a equipe mandante.