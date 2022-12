SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cristo Redentor, um dos cartões-postais do Rio de Janeiro, terá uma iluminação especial na noite desta quinta-feira (29), em homenagem a Pelé.

O monumento foi colorido de verde e amarelo às 18h (de Brasília) e permanecerá assim até esta sexta-feira (30)

O tricampeão mundial morreu na tarde desta quinta, em São Paulo

O velório, porém, só acontecerá na próxima segunda-feira (2), em Santos (SP)

Em nota, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor lamentou o falecimento do Rei

"O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior ídolo do futebol brasileiro e mundial", informou o local.

Ainda informaram que "o monumento ao Cristo Redentor ficará iluminado nas cores do Brasil durante toda a noite desta quinta-feira, a partir das 18h, em homenagem ao atleta do século, que encantou o mundo inteiro em vida e sempre será uma grande inspiração a todos os brasileiros".