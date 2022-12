RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Treinador da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, Tite deixou uma mensagem em forma de homenagem a Pelé após a morte do Rei do Futebol, nesta quinta-feira (29). O técnico avalia que a lenda deixa um "legado extraordinário".

"O impacto educacional e esportivo do Pelé, é um legado extraordinário. À família Arantes do Nascimento, nossa solidariedade e respeito. A ti, Pelé. A nossa eterna gratidão", disse em vídeo gravado.

Para falar de Pelé, Tite quebrou um silêncio"que tem adotado desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

A seleção brasileira caiu nas quartas de final após ser derrotada nos pênaltis para a Croácia.

Tite não continuará no comando técnico da seleção. Ele já havia tomado esta decisão antes da Copa do Mundo.