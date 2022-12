BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou nesta quinta-feira (29) luto de três dias em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Nas redes sociais, o mandatário lamentou o falecimento do ex-jogar.

O maior atleta de todos os tempos morreu em decorrência de falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon, segundo o hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé começou a carreira em 1956 e jogou até 1977. Fez 1.283 gols da carreira e acumulou cinco títulos mundiais ?dois pelo Santos e três pela seleção brasileira.

Bolsonaro publicou um decreto em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (29) para decretar o luto no país.

"É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contados da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex-jogador de futebol".

Nas redes sociais, publicou um texto em homenagem ao rei.

"Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia", afirmou.

Pelé foi eleito o "Atleta do Século" em 1980 pelo jornal francês L?Équipe. O rei do futebol, como ficou conhecido, venceu as Copas de 1958, 1962 e 1970. Na primeira, com apenas 17 anos, foi um dos principais destaques da seleção.

Na seguinte, se machucou no início da competição e o craque do time foi Garrincha. Em 1966, se lesionou mais uma vez e teve uma participação tímida na Copa. Em 1970, porém, foi o grande craque da equipe que deu o tricampeonato para o Brasil.

Nesta quinta-feira, a Secretaria de Comunicação Social do governo havia emitido nota para lamentar a morte de Pelé.

"Demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou", afirma a nota.

"O presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento", diz o texto.

Em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) também decretou luto oficial de sete dias pela morte do Rei do Futebol, ação que foi seguida pelo prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB).

"Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, foi premiado como Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. Em homenagem ao maior mito do futebol brasileiro, estou decretando luto oficial de sete dias. Meus sentimentos a familiares e amigos e ao Santos Futebol Clube, seu clube de paixão. A memória de Pelé seguirá nos acompanhando rumo aos novos títulos da Seleção Brasileira", pontuou o governador paulista.

Outros estados também homenagearam Pelé e anunciaram luto, como Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, além da cidade-natal do ex-jogador, Três Corações (MG).