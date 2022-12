SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O velório de Pelé está marcado para a próxima segunda-feira (2), na Vila Belmiro.

Nas primeiras horas do dia, familiares e amigos estarão no estádio. A partir das 10h, o público geral terá acesso ao gramado onde o Rei brilhou.

O caixão será posicionado no centro do gramado. A estrutura está montada desde o dia 23 de dezembro, quando a família de Pelé avisou o Santos que a situação era irreversível.

Todos que quiserem se despedir do Rei entrarão pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8 da Vila. Autoridades terão acesso pelo portão 10.

Família e outros ídolos do Santos ficarão no centro do gramado, em estrutura coberta. Outros dois acessos serão disponibilizados, um para torcedores e simpatizantes e outro para autoridades.

A cerimônia durará 24 horas e terminará às 10h de terça-feira, quando se iniciará um cortejo pelas ruas de Santos.

O cortejo irá até o Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, e terminará no Memorial Necrópole Ecumênica, local do sepultamento reservado aos familiares.

Pelé tem seu lóculo no Memorial há 19 anos. O espaço fica no nono andar do cemitério vertical e tem visão para a Vila Belmiro.

INCALCULÁVEL

Em entrevista à Bandnews, o presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou que é impossível estimar quantas pessoas irão ao velório de Pelé.

É uma equipe multidisciplinar para organizar a despedida. Isso ocorre desde quando a família comunicou que era irreversível. Como a quantidade de pessoas será monstruosa, nem dá para calcular", disse o presidente.

O Santos mantém contato direto com familiares, polícia e governo municipal, estadual e federal para organizar o velório.

Presenças ilustres, como as do presidente Lula e do atacante Neymar, são esperadas.

O Santos recebeu contatos de autoridades do mundo todo. Diversos chefes de estado estarão presentes.

Haverá também muitos profissionais da imprensa internacional. O Peixe já recebeu pedidos de credenciamento de todos os continentes.