SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - O Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, anunciou a exposição da camisa utilizada por Pelé, morto nesta quinta-feira (29), na final de Copa do Mundo de 1970, ano em que a seleção conquistou a taça Jules Rimet pela terceira vez.

A peça passava por um processo de restauração e deve ficar à mostra para o público até março de 2023.

Inaugurado em 2008, o museu entrelaça a evolução do futebol com a história do país. Para isso, conta com atrações interativas, como o simulador de pênaltis, vídeos de depoimentos de jogadores e jornalistas, além de narrações de gols históricos.

Pelé faz parte de grande parte dos principais destaques do acervo. Momentos históricos do craque emocionam diariamente os visitantes do local.

Ainda na área externa do museu, já é exposto um grande painel com uma foto do ídolo nacional.

Também é o ex-jogador quem recepciona os visitantes. Ao entrar, o craque, em uma gravação que soa muito real, dá as boas-vindas.

A exposição principal, distribuída em 15 salas temáticas, narra de forma lúdica e interativa como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura, a tornando atraente para todos os públicos, amantes ou não do esporte mais popular do planeta.

A camisa de Pelé foi colocada na Sala das Copas do Mundo.

O Museu é totalmente acessível ao público de pessoas com deficiência e estrangeiros, dispondo de recursos variados, tanto de acessibilidade física (escadas rolantes, elevadores, piso podotátil, cadeira de rodas) quanto de acessibilidade comunicacional (audioguias em inglês, espanhol e para cegos, maquetes táteis, materiais sensoriais etc).

Lá, há também o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, que possui a primeira biblioteca pública especializada em futebol no país, com mais de 3 mil títulos nacionais e estrangeiros.

Em razão das festividades de fim de ano, o Museu do Futebol fechará às 17h desta sexta-feira e será reaberto na próxima terça-feira (3).

MUSEU DO FUTEBOL

Local: Estádio do Pacaembu - Praça Charles Miller, s/n°, São Paulo

Funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até às 17h)

Entrada: R$ 20 pelo site do Museu; gratuidade às terças-feiras e para crianças até 7 anos