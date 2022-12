SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O New York Cosmos, último clube da carreira de Pelé, quebrou um silêncio de quase dois anos nas redes sociais para homenagear o Rei com um post no Instagram.

"O New York Cosmos lamenta a perda do lendário Pelé", escreveu o clube.

O último post do time foi em janeiro de 2021, quando o Cosmos anunciou uma pausa nas atividades do clube devido a dificuldades na pandemia da covid-19.

O último campeonato oficial do clube foi em 2020, na NISA, equivalente ao terceiro escalação do futebol dos Estados Unidos.

Pelé jogou no Cosmos entre 1975 e 1977, quando se aposentou do futebol. Antes, ele só havia vestido a camisa do Santos.

O Rei do Futebol morreu aos 82 anos na tarde desta quinta-feira (29), no Hospital Albert Einstein, onde estava internado há um mês. A causa da morte foi a falência múltipla dos órgãos provocada pelo avanço do câncer de cólon que ele tratava desde 2021.