O Rally Dakar, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial, está prestes de começar. A 45ª edição da competição, com um percurso de 8.549 quilômetros (km), será disputada entre os dias 1º e 15 de janeiro de 2023 e contará com a participação de 11 brasileiros, que estarão no comando de nove veículos.

Entre os representantes do Brasil está o atual bicampeão do Rally dos Sertões, Lucas Moraes, que conduzirá o Toyota Hilux DKR IMT da equipe belga Overdrive Racing na categoria principal, a T1+. “Posso dizer com certeza que o Dakar deste ano é um marco na minha carreira”, declarou o brasileiro.

“Estamos na reta final do nosso programa para o Dakar, e quero ficar o mais pronto possível para fazer uma boa prova nas dunas, que são um terreno diferente daqueles aos quais estamos acostumados no Brasil. Certamente haverá uma curva de aprendizado, mas estamos bem confiantes”, declarou.

O navegador bicampeão do Dakar entre os Protótipos Leves (UTVs fabricados especificamente para competição), Gustavo Gugelmin, segue em sua parceria com o norte-americano Austin Jones que lhe rendeu o título no evento em 2022. Mais duas duplas brasileiras disputarão a categoria Protótipos Leves: Pamela Bozzano e Carlos Sachs, e Enio Bozzano Júnior e Luciano Gomes. Pamela será a primeira piloto do Brasil a competir na prova.

Já nos UTVs de produção (fabricados para uso normal, mas adaptados para competição) Rodrigo Luppi de Oliveira e Maykel Justo estarão juntos, com Bruno Conti de Oliveira e Pedro Bianchi Prata formando outra equipe e ainda Cristiano Batista e Fausto Mota atuando em dupla. O Brasil contará ainda com Marcelo Medeiros na categoria Quadriciclos.

