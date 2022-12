SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Andrés Rueda, afirmou em entrevista ao Jornal Bandnews FM que o clube não usará a camisa 10 a partir de janeiro até a decisão do Conselho sobre a aposentadoria.

"Particularmente, sempre fui favorável, acho uma excelente homenagem. Mas por que não colocamos isso antes? A opinião do sócio é dividida, alguns querem a aposentadoria e outros querem a lembrança do Pelé jogando com o time. Agora, com esse entendimento da família, vamos propor a aposentadoria ao Conselho. Isso tem trâmite burocrático, com reunião do Conselho, mas como ato administrativo, não utilizaremos mais a camisa 10 a partir de janeiro e esperamos a decisão definitiva do nosso Conselho", disse Rueda.

A família de Pelé pedirá a Andrés Rueda para aposentar a camisa 10 do Santos Futebol Clube.

O Estatuto Social prevê que a maioria dos conselheiros precisa aprovar qualquer mudança no uniforme. O Conselho Deliberativo precisaria agir em caráter de exceção para cumprir essa homenagem.

Em discussões recentes, conselheiros se dividiram sobre a aposentadoria. O assunto foi pauta na última mudança do Estatuto deste ano, mas não avançou.

O Santos já tem uma homenagem anunciada a Pelé: o uniforme vai ganhar uma coroa sobre o escudo, a partir da primeira semana de janeiro. A mudança já vale para a disputa da Copa São Paulo de Juniores.

Atualmente, a camisa 10 do Santos é de Yeferson Soteldo. Desde Pelé, o número já foi usado por jogadores como Giovanni, Diego, Zé Roberto e Paulo Henrique Ganso.

O Rei do Futebol morreu na tarde desta quinta-feira (29), no Hospital Albert Einstein, onde estava internado há um mês. A causa da morte foi a falência múltipla dos órgãos provocada pelo avanço do câncer de cólon que ele tratava desde 2021.