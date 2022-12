SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ficar fora da Copa do Mundo, Karim Benzema voltou aos gramados nesta quinta-feira (30) e foi decisivo para a vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 2 a 0, no Estádio José Zorrilla, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante francês marcou os dois gols da partida, que teve homenagem a Pelé.

Benzema perdeu um gol incrível no primeiro tempo, sem goleiro.

No segundo tempo, o francês se redimiu com dois gols no fim da partida, garantindo a vitória do Real Madrid.

Antes dos gols, Courtois era o grande destaque do Real Madrid. O goleiro belga fez três defesas importantes quando o jogo estava 0 a 0.

Resultado deixa o Real Madrid na primeira colocação, com 38 pontos. O Barcelona -com 37- pode recuperar a ponta se vencer o Espanyol na rodada.

Valladolid, com 17 pontos, é o 13º colocado.

Pelé foi homenageado antes do início da partida. Os jogadores dos dois times se abraçaram no círculo central e fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol.