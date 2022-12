CAMÍNAS, SP (FOLHAPRESS) - Personalidades mundiais do esporte tem se manifestado nas redes sociais sobre a morte de Pelé, aos 82 anos, na quinta-feira (29).

Nesta sexta-feira (30), no Twitter do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, treinador da equipe, se manifestou sobre a morte do Rei do Futebol.

Em texto, o técnico escreveu: "Acho que o Neymar falou, antes dele [Pelé] o número 10 era só um número e depois virou algo especial? O que ele fez pelo futebol está aí e vai ficar para sempre".

Guardiola gravou um vídeo de 38 segundos, em inglês, no qual, em nome do Manchester City, presta condolências a amigos e familiares do Rei Pelé. "Futebol é futebol graças a essas pessoas", diz ele em trecho do vídeo.

Também nesta sexta-feira, Neymar voltou a homenagear Pelé. No Twitter, o craque postou uma foto sua, aos sete anos de idade, em frente a um busto de Pelé no estádio da Vila Belmiro.

Junto à foto do garoto franzino, o seguinte texto: "Aos 7 anos de idade, Neymar ganhava o seu primeiro troféu como atleta de futebol e escolheu um lugar muito especial para eternizar o momento. Ao lado do busto do Pelé na Vila Belmiro. O lugar é a maior referência para todas as crianças que iniciam no esporte. E sempre será".

Neymar usou a imagem de uma coroa para se referir ao Rei.

O ex-boxeador norte-americano Mike Tyson postou nesta sexta-feira (30) em sua conta no Instagram uma foto sua com o Rei, acompanhada da seguinte mensagem: "Eu tinha 21 anos e vivia o sonho de conhecer um dos grandes. Ele era um homem gentil e carinhoso, nunca tinha nada de mal a dizer sobre ninguém. Descanse em paz".

Assim como Pelé, Tyson também chegou muito jovem ao cume da carreira. Em 1986, aos 20 anos, já era campeão mundial ?em seu caso, dos peso-pesados.

Roberto Rivellino, ex-craque do Corinthians que enfrentou Pelé diversas vezes nos anos 70, colocou como imagem de seu perfil uma foto em que ele e Pelé aparecem de costas, ambos com o número 10, em uma partida entre seus clubes.

Ao lado da frase "O seu lugar ao lado de Deus. Meu rei eterno. Descansa em paz", ele publicou um vídeo com a homenagem feita com drones a Pelé durante a Copa do Qatar. Na ocasião, após aparecer no céu a camisa 10 com o nome Pelé, se lia: "Pelé, fique bom logo".

O atacante argentino Angel Di Maria, campeão do mundo no Qatar, postou uma foto em preto e branco de Pelé com a frase "Descanse em paz, Pelé".

O ex-tenista Roger Federer relembrou o encontro que teve com Pelé em 2012, em São Paulo, e se declarou ao ídolo em seu perfil no Instagram.

"Obrigado por inspirar milhões de fãs de esporte e atletas. Eu me considero muito afortunado por ter conhecido você e ter tido a chance de aprender e olhar para você. Você foi um dos primeiros ícones esportivos globais. Descanse em paz, Rei Pelé", escreveu.

Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, Paulo Roberto Falcão relembrou momentos ao lado do Rei e contou uma coincidência: "Hoje eu sou coordenador do futebol profissional do Santos do Pelé. Qualquer lado que eu olhe na Vila Belmiro ou no CT, eu só vejo ele. São coisas do destino: eu treinei o Pelé no seu último jogo pela Seleção e, de repente, tô trabalhando no time do coração dele", falou emocionado.

"Para ele não tinha amistoso, ele se preparava como se fosse Copa do Mundo. Isso é ser profissional", comentou o ex-treinador. "Acho que hoje a bola estaria chorando. O futebol está triste, perdeu um pouco do seu encanto."

Nas redes sociais, o ex-zagueiro Diego Lugano, da seleção do Uruguai e do São Paulo, entre outros clubes, publicou um relato sobre o dia em que levou o filho mais velho, Nico, para conhecer Pelé ao lado dele.

"O tirei da sala de aula para que fosse junto comigo. Era o mínimo que eu entendia que deveria fazer, como pai. O resultado foi essa foto, que para sempre guardo com carinho", compartilhou.