CAMPINAS E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por carregar o nome do Brasil por todo o planeta, Pelé foi homenageado em partidas de futebol disputadas em diversos países nesta sexta-feira (30).

O Rei morreu aos 82 anos, na quinta-feira (29), por falência múltipla de órgãos, após progressão de um câncer de cólon diagnosticado em 2021.

Na abertura do duelo entre Getafe e Mallorca, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, os jogadores dos dois times se reuniram no centro do gramado no estádio Coliseum Alfonso Pérez e escutaram uma canção em homenagem ao Rei. Torcedores e comissões técnicas colocaram as mãos sobre o peito em sinal de reverência e entoaram gritos de "Pelé, Pelé".

Também pela Liga espanhola, foi respeitado um minuto de silêncio antes dos duelos entre Celta e Sevilla, no estádio Balaídos, e entre Cádiz e Almería, no Nuevo Mirandilla. Em ambos, o momento foi sucedido por um longo aplauso.

No último jogo do dia na Espanha, jogadores de Real Valladolid e Real Madrid também se reuniram em volta do círculo central para um minuto de silêncio. Os telões do estádio Jose Zorrilla exibiram a imagem de Pelé com o ano de nascimento dele (1940) e o símbolo matemático que representa o infinito.

O Rei do Futebol também será homenageado durante toda a 18ª rodada do Campeonato Inglês, mas com um minuto de aplausos, em vez de silêncio. Além disso, a Premier League anunciou que os jogadores atuarão usando uma braçadeira preta em sinal de luto.

A rodada foi aberta nesta sexta-feira, com os duelos entre West Ham e Brentford, no Estádio Olímpico de Londes, e entre Liverpool e Leicester, no Anfield.

Neste último, o goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool, foi o escolhido para colocar um buquê de flores dedicadas a Pelé no centro do campo, antes dos aplausos.

Pelé também foi lembrado em dois amistosos realizados durante a folga de fim de ano no Campeonato Italiano.

O Milan visitou o PSV Eindhoven na Holanda. Antes da partida, os refletores do Philips Stadion foram parcialmente desligados e uma foto de Pelé foi projetada nos telões enquanto jogadores e torcedores fizeram um minuto de silêncio.

A Juventus, por sua vez, recebeu o Standard Liège em Turim. Também foi respeitado um minuto de silêncio enquanto os telões do estádio exibiam imagens do Rei.

A cena irá se repetir nos próximos jogos do Campeonato Italiano. A federação do país anunciou nesta sexta-feira que haverá um minuto de silêncio em homenagem a Pelé em todas as partidas da 16ª rodada, no retorno da Série A, no dia 4 de janeiro.

Na 14ª rodada do Campeonato Português, o Rei do Futebol também foi homenageado com um minuto de silêncio seguido de palmas antes das três partidas realizadas nesta sexta-feira: Chaves contra Famalicão, Vizela contra Vitória de Guimarães, e Braga contra Benfica.