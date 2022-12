RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Focado em renovações e sem anunciar reforços no mercado da bola, o Flamengo está analisando o meia Juan Quintero. O jogador se despediu do River Plate, da Argentina, após a segunda passagem no clube e foi oferecido ao time rubro-regro. A pouca quilometragem nos últimos tempos, porém, pode dificultar o negócio.

Quintero pertence ao Shenzen FC, mas não deve voltar ao time chinês em 2023 e ainda vai decidir o futuro. O contrato vai até dezembro.

Aos 29 anos, o colombiano faz aniversário em 18 de janeiro. A volta ao River em 2022 foi marcada por seguidas lesões musculares. Apesar de ter o apreço de Gallardo, ele não conseguiu engatar uma boa sequência de jogos como titular.

Desde 2018, quando fez a primeira temporada no River Plate, Quintero jogou uma média de 23,4 partidas por ano. Ele marcou 20 gols nesse período. Em 2021, vale lembrar, atuou pelo Shenzhen FC.

O momento mais marcante de Quintero no River foi o gol contra o Boca Juniors no segundo jogo da final da Libertadores, em 2018. O lance aconteceu na prorrogação e levou o time de Marcelo Gallardo ao título. Ele é um dos jogadores mais queridos da história do clube.

Além do Flamengo, Quintero também tem sondagens de equipes da Major League Soccer, dos Estados Unidos. O que pesa para a saída do jogador do River é também a questão financeira. O clube argentino não tem dinheiro para desembolsar o que o jogador deseja receber.

COMO RENDEU

Quintero fez 36 jogos em 2022 com sete gols e sete assistências. Foram 19 pelo Campeonato Argentino, sendo titular em apenas 10. Na Libertadores, atuou quatro vezes, mas não começou nenhuma das partidas e nem balançou a rede.

O colombiano teve o melhor momento em 2018, justamente quando marcou o gol da final da Libertadores no Santiago Bernabéu. Uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho atrapalhou a sequência no ano seguinte.

Nesta temporada, em abril, Quintero sofreu uma lesão no tendão esquerdo durante um treino. Ele ficou 58 dias fora. A sequência forte de partidas acabou atrapalhando a volta do jogador à Argentina.

O meia seria uma outra alternativa para o setor de Everton Ribeiro e Arrascaeta. A bola parada e a criação são os pontos fortes.

Quando estava no Fenerbahçe, Vítor Pereira, novo treinador do Flamengo, chegou a sugerir a contratação do colombiano. Na época, ele defendia o Rennes, da França. Mas o português acabou deixando o clube antes que a negociação avançasse.

Juan Quintero foi revelado pelo Envigado, da Colômbia. Em 2012, jogou pelo Atlético Nacional e no meio do ano foi emprestado para o Pescara, da Itália. Entre 2013 e 2015 atuou no Porto, de Portugal. Na temporada 2015/16 esteve por empréstimo no Rennes, da França, mas pouco entrou em campo. Voltou em 2017 à Colômbia para jogar no Independiente Medellín e no ano seguinte iniciou a trajetória no River.