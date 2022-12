SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Gómez é um dos jogadores mais assediados do Palmeiras. A cada janela de transferências, o defensor é alvo de clubes do exterior. Mas sua saída do clube paulista é improvável.

O motivo principal é a importância de Gómez para o time. Capitão, ídolo e artilheiro, o paraguaio é um dos líderes do elenco alviverde. Ao lado de Weverton, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu e Rony, o zagueiro é uma peça-chave no clube paulista.

O Palmeiras pretende segurar essa base para dar ao time a competitividade necessária na tentativa de conquistar novos títulos. E o clube alviverde entende que segurar Gómez é fundamental. São 217 jogos, 28 gols e oito títulos em quatro anos e meio no Palmeiras.

Adaptado ao futebol brasileiro, atual campeão nacional, Gómez não cogita deixar o clube paulista. As propostas, quando chegam, são negadas por ambas as partes. Entre 2016 e 2018 o paraguaio jogou pelo Milan, da Itália.

Recentemente, o agente Augusto Paraja, que cuida da carreira do zagueiro, falou sobre a possibilidade de Gómez trocar de time na próxima janela de transferências.

"Gustavo Gómez não tem interesse em sair do Palmeiras, é o lugar dele no mundo, e também pagam melhor que muitos clubes da Europa", declarou o empresário em entrevista para o programa Deportes Uno, da Rádio Uno 650, do Paraguai.

Com a camisa do Palmeiras, Gómez conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2018 e 2022), dois Paulistas (2020 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Copa do Brasil (2020).