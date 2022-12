SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Wolverhampton por 1 a 0, neste sábado (31), em duelo da 18ª rodada do Campeonato Inglês. Rashford fez o único gol do jogo.

A partida foi realizada no estádio Molineux, casa do Wolverhampton.

A vitória deixa o United na quarta posição, com 32 pontos, na zona de classificação para a Champions League.

O Wolverhampton é apenas o 18º colocado, com 13 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a jogar na semana que vem pelo Inglês. Na terça (3), o United recebe o Bournemouth. Na quarta (4), os Wolves visitam o Aston Villa.

Antony exibiu a frase "descanse em paz, Pelé" na homenagem ao Rei antes de a bola rolar

Curiosidade: Matheus Cunha esteve no estádio Molineux. O atacante brasileiro foi contratado pelo Wolverhampton por empréstimo.

DO PROBLEMA DISCIPLINAR AO GOL DA VITÓRIA

Rashford começou no banco. O motivo: questão disciplinar, segundo o técnico Ten Hag. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Garnacho e foi decisivo para o United.