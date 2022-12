CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Campeão do mundo no Qatar em 2022, Messi, 35, celebrou as conquistas do ano em uma retrospectiva publicada em suas redes sociais neste sábado (31). "Termina um ano que jamais poderei esquecer", diz o ídolo argentino, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo.

"O sonho que sempre persegui finalmente se tornou realidade. Mas isso também não valeria nada se não fosse o fato de poder dividi-lo com uma família maravilhosa, a melhor que se pode ter, e alguns amigos que sempre me apoiaram e não me deixaram ficar no chão toda vez que eu caí", escreveu.

Celebrado por todo o mundo e por mais de cinco milhões de argentinos, o craque não deixou de mencionar os fãs, que o acompanham e apoiam sua carreira. "É incrível poder dividir esse caminho com todos vocês."

"Seria impossível chegar onde cheguei sem tanto incentivo que recebi de todas as pessoas do meu país como também de Paris, Barcelona e tantas outras cidades e países dos quais venho recebendo carinho", agradeceu.

No dia 19, quando a seleção chegaria à Argentina, o país declarou feriado nacional para a festa do título mundial. Na ocasião, a delegação campeã sairia do aeroporto de Ezeiza e seguiria para o encontro com a torcida na praça do Obelisco, mas os planos acabaram mudados devido ao número de pessoas nas ruas.

"Espero que este ano também tenha sido maravilhoso para todos e desejo muita saúde e força para continuar sendo feliz em 2023. Um grande abraço a todos!"