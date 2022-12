SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou neste sábado (31) a contratação do centroavante uruguaio Luis Suárez, de 35 anos. Ele jogou a última temporada no Nacional-URU, clube que o revelou para o futebol, e que ele deixou aos 19 anos para jogar na Europa.

Ele assinou com o time gaúcho por duas temporadas, até dezembro de 2024.

No ataque da equipe gaúcha, o centroavante terá a competição de Diego Souza, artilheiro do clube na temporada de 2022.

Multicampeão pelo Barcelona-ESP e outros grandes clubes do futebol mundial, como Liverpool-ING e Atlético de Madri-ESP e Ajax-HOL, Luis Suárez é um dos líderes da seleção uruguaia e foi destaque principalmente na Copa de 2010, quando a equipe celeste ficou com o quarto lugar.

Naquele Mundial, ele protagonizou lance polêmico que entrou para história das Copas: nos últimos momentos das quartas de final, defendeu, com as mãos, um gol quase certo de Gana. Expulso, viu o time africano perder a penalidade e o jogo terminar empatado. Depois, Gana perdeu nos pênaltis e foi eliminada pelos uruguaios.

Um dos líderes veteranos da seleção celeste na Copa do Qatar, o atacante terminou o torneio chorando no banco de reservas mesmo com a vitória de sua equipe, por 2 a 0, novamente sobre Gana. Isso porque a Coreia do Sul derrotou Portugal e ficou com a segunda vaga do grupo, eliminando a Celeste na primeira fase do torneio. Com 35 anos, essa pode ter sido a última Copa de Suárez.

Pelo Barcelona, o craque fez um dos grandes trios de ataque do futebol mundial à época, com Lionel Messi e Neymar. Pelo clube catalão, ele conquistou o a Supercopa da Espanha (2016 e 2018), a Copa do Rei (2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), além do Campeonato Espanhol das temporadas 2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2018/19, uma Champions League (2014/15) e o Mundial de Clubes de 2015.

Veja títulos conquistados por Luis Suárez Nacional

Torneio Clausura de 2006 e 2022 Campeonato Uruguaio 2005, 2006 e 2022 - Ajax

Copa da Holanda de 2009/10 Campeonato Holandês de 2010/11 - Liverpool

Copa da Liga Inglesa de 2011/12 - Barcelona

Supercopa da Espanha de 2016 e 2018 Copa do Rei de 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 Campeonato Espanhol de 2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2018/19 Supercopa da Europa de 2015 Champions League 2014/15 Mundial de Clubes de 2015 - Atlético de Madri

Campeonato Espanhol de 2020/21 - Seleção Uruguaia

Copa América de 2011