Fundado em meados de 2022 através da vontade de unificar o trabalho de caráter social do esporte, a Associação Social Esporte Clube, já conta com comissão administrativa, comissão técnica e atende cerca de trinta atletas de diversas regiões de Juiz de Fora. "Temos o intuito de dar oportunidade à crianças e adolescentes de baixa tenda para desenvolver desde cedo sua melhor forma e desempenho no esporte. Além do futebol, também temos o atletismo, que apesar de já apoiarmos queremos dar maior atenção como instituição", garante Bejani Júnior, um dos fundadores do Social.

FOTO: Social - Divulgação

Gustavo Fonseca, presidente do Social explica a importância da Associação e como ela atende seus atletas.

"A importância do projeto para a população é dar a oportunidade de alinhar o esporte, hoje sobretudo o futebol, mas também outras modalidades. É necessária essa abertura de mais um espaço para que esses jovens possam desempenhar a prática esportiva e com isso também podemos alcançar famílias em vulnerabilidade. Embora o projeto tenha as atividades realizadas na Vila Montanhesa temos jovens de todas as regiões da cidade, onde chegamos em realidades diversas de várias famílias e podemos compreender a realidade dessas comunidades", explica.

"Hoje temos trinta atletas que nós ajudamos diretamente, obviamente por estarem atrelados às nossas atividades e respectivamente suas famílias, que através do nosso trabalho com a Assistente Social conseguimos compreender a demanda de cada uma delas, através das famílias indiretamente também chegamos nas comunidades, quando fazemos ações sociais por exemplo, como a ação que fizemos de natal", ressalta Gustavo.

Israel Rocha, de 18 anos, é um dos atletas do Social. Ele conta como é importante pra ele fazer parte do projeto.

"o Clube me auxilia com transporte, psicóloga e com materiais esportivos. É muito importante pra mim e eu levo no meu cotidiano, entregado o melhor de mim para o clube e confiando em cada membro da diretoria e da comissão. Esse sentimento também é compartilhado pela minha família. O clube me incentiva muito fora das quatro linhas, não posso parar de estudar de forma nenhuma e inclusive eles ajudam com a psicóloga e me incentivam muito também", conta Israel.

Bejani Júnior garante que a profissionalização do projeto existe.

"A profissionalização é real, mas hoje estamos trabalhando mais focados em estruturar a própria instituição. Esperamos que isso aconteça entre dois ou três anos", garante o dirigente.

Gustavo explica que qualquer pessoa pode procurar o projeto e fazer parte.

"Hoje para quer quiser fazer parte, nós temos o nosso treinamento semanal no clube da Vila Montanhesa. Os interessados podem frequentar as atividades e trazer a sua realidade, temos um trabalho com a nossa assistente social que vai estar captando e compreendendo a realidade de cada um que procura nosso projeto e nós temos uma rede social muito ativa no Instagram. Para entrar em contato conosco é só clicar no link da BIO que direciona para o nosso Whatsapp", explica o mandatário.

Para o projeto seguir adiante e poder ajudar mais pessoas ele precisa de parceiros. Gustavo fala sobre como é necessário esse apoio para a Associação.

"Como estamos no inicio do trabalho hoje nosso projeto vive com recursos próprios e temos a intenção de captar parceiros que que entendam a importância do esporte do fomento ao bem estar da saúde, do lazer e da importância de atrelar o esporte ao trabalho com a assistência social, nossa ideia é caminhar com parcerias e desenvolver esse lado. Hoje contamos com voluntários, com pessoas que se interessaram pelo projeto e vieram dar a sua contribuição, e também através de recursos próprios estamos mantendo a estrutura mínima. A intenção é fazer a manutenção do projeto através de parceiros, pessoas que se sintam sensibilizadas e de certa maneira, também se sintam confortáveis para participar desse projeto através dessas possibilidades de parceiras que agregam ao que a gente compreende que é o carro chefe do nosso trabalho que é alinhar o esporte com as ações sociais" finaliza Gustavo.