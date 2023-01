SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians surpreende e desponta como uma das forças do basquete brasileiro: mudou de cara nos últimos meses, é o quarto colocado do NBB e se permite sonhar até com título em 2023.

NESTA TEMPORADA O CORINTHIANS:

- Tem dez vitórias e quatro derrotas, na briga direta pelo G4;

- Tem aproveitamento de 71,4%, muito melhor do que os 40,6% da campanha anterior;

- Busca seu melhor desempenho na temporada regular do NBB (6º lugar, em 2020-21);

- Busca sua melhor campanha em cinco anos no NBB (caiu nas quartas em duas edições).

Tudo isso é novidade. Nos últimos anos, o Corinthians até ficou na metade de cima da classificação e frequentou os playoffs do NBB, mas sem nenhum protagonismo. Desta vez o time tem desempenho e resultado mais próximos dos favoritos Franca e Flamengo.

A revolução vem pelas mãos de Léo Figueiró, técnico que está em seu segundo ano de Corinthians. Nesta temporada ele teve carta-branca para montar o elenco como quis e mudou praticamente todo mundo. Até aqui, vai dando certo.

"O Corinthians mudou 11 jogadores, e fazer isso é colocar a cara à tapa", admite em conversa com o UOL.

O foco é ter um time "mais intenso e com mais velocidade", como Figueiró adiantou ao UOL há alguns meses. "Estamos no caminho. Temos muito para crescer, ainda falta um pouco de fluidez e dinâmica, mas é um time que me identifico totalmente", diz o treinador. O Corinthians tem a cara dele.

O início da temporada foi ruim, com eliminação ainda nas quartas do Estadual para o Paulistano. A dificuldade era o desentrosamento, pois entre Paulista e LDB (a Liga de Desenvolvimento de Basquete) o time chegou a ter treinos com apenas quatro atletas em quadra. "O ponto forte era o processo, e para isso precisávamos de tempo, treino e entrosamento", diz Figueiró.

ATÉ ONDE O CORINTHIANS PODE CHEGAR

Figueiró brinca que "deve um título" ao Corinthians, pois era o técnico do Botafogo que ganhou a final da Liga Sul-Americana de 2019 dentro do Parque São Jorge. Não descarta que este título possa ser já em 2023.

O objetivo traçado para a temporada é chegar a um torneio internacional: a Champions League Américas ou a Liga Sul-Americana. Para ter chances, precisa chegar no mínimo às quartas de final do NBB ou vencer o Super 8, mata-mata de tiro curto que começa em 21 de janeiro.

O Corinthians abre 2023 contra o Cerrado, às 20 horas (de Brasília) desta terça-feira (3), fora de casa. Depois disso enfrenta Brasília e São José antes do clássico contra o São Paulo