SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três dias após a morte de Pelé, o futebol europeu segue fazendo homenagens ao Rei do Futebol. Na Inglaterra e na França, países onde a bola rolou neste domingo (1º), o ídolo brasileiro teve a imagem projetada em telões, ganhou aplausos dos jogadores antes das partidas, e até o nome estampado em uma camisa.

Na Inglaterra, Pelé foi homenageado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na derrota dos donos da casa para o Aston Villa, e no City Ground, no duelo entre Nottingham Forest e Chelsea, com um minuto de aplausos antes do início dos jogos.

Na França, o protocolo foi parecido. Além da foto de Pelé projetada nos telões dos estádios, os jogadores se reuniram no centro de campo e fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol.

O Lyon, dos brasileiros Thiago Mendes e Tetê, foi além e decidiu estampar na própria camisa uma homenagem ao Rei do Futebol. Os jogadores entraram em campo contra o Clermont Foot com uma camisa especial, com uma coroa, o número 10 e a palavra Pelé estampadas em amarelo e azul logo acima do escudo do clube.

TRIBUTOS DE BRASILEIROS E NO RÉVEILLON

Neste sábado (31), no Campeonato Inglês, Antony e Bruno Guimarães fizeram homenagens especiais a Pelé. Enquanto o atacante do Manchester United levantou a camisa do clube para mostrar a mensagem "Descanse em paz, Pelé", o meio-campista do Newcastle entrou em campo com uma camiseta da seleção brasileira sobre o uniforme da equipe.

Na virada do ano em Santos, a prefeitura também organizou uma homenagem a Pelé. Um show com 80 drones no céu da cidade formou imagens que remeteram ao Rei do Futebol, incluindo o símbolo do Santos Futebol Clube e a silhueta do jogador com um troféu.