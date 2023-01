SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As torcidas organizadas dos principais times de São Paulo e Rio de Janeiro estão presentes no evento de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Segundo os integrantes, o movimento ignora as rivalidades em campo para defender a democracia. Na pauta, também estão a luta contra o racismo e a desigualdade social.

"É o movimento da democracia. A torcida do Corinthians está envolvida com isso [defesa democrática] desde a sua fundação. Não é agora que a gente vai se omitir", disse o corintiano e representante comercial Ronaldo Duran Jr., 35. "Aqui tem [as torcidas] Gaviões, Estopim, Coringão Chopp, Camisa 12. Somos originários de um povo sofrido e trabalhador. Por isso temos que estar aqui hoje"

A caravana dos corintianos contou com dois ônibus de São Paulo.

Bandeiras de Vasco, Palmeiras, Flamengo e Botafogo de Ribeirão preto também foram vistas tremulando na tarde sol de Brasília.

O flamenguista Pedro Henrique, 34, disse que o movimento aceita todo mundo, basta ser progressista e participativo.

"Hoje é dia de comemorar. Tiramos um fascista do poder e recolocamos a classe trabalhadora"Rodrigo Catanzaro, 28, palmeirense que empunhava uma bandeira do Vasco", afirmou.