SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edinho, filho de Pelé, postou em sua conta no Instagram uma foto do caixão do Rei do Futebol na Vila Belmiro. O ex-goleiro e hoje treinador registrou o trajeto e a chegada do corpo a Santos, onde o velório será aberto ao público a partir das 10h.

Em um primeiro post, Edinho escreveu que estava "levando o nosso Rei para casa". Ele também registrou a recepção da torcida na chegada a Santos e, depois, postou uma foto com a mão sobre o caixão com a mensagem: "Chegamos em casa".

O caixão com o corpo de Pelé deixou o hospital às 2h04 com destino à Vila Belmiro, estádio que viu nascer o craque e lhe mostrou para o mundo. Quatro batedores em motocicletas Harley Davidson abriram caminho para o carro funerário até a via Anchieta. Dali em diante carros das polícias Civil, Militar e Rodoviária, e da Tropa de Choque escoltaram o Rei.

O percurso de quase 90 km pela Serra do Mar foi feito em uma hora e 53 minutos. Um quarteirão antes do estádio, na rua Princesa Isabel, integrantes de torcidas organizadas do Santos soltaram fogos de artifício em homenagem ao eterno camisa 10. Com bandeiras e aplausos, pelo menos 50 pessoas acompanharam o carro até a frente do local, onde fãs já se concentram na fila para as despedidas.

O corpo do Rei do Futebol foi embalsamado e mantido em área refrigerada no Einstein. O procedimento de tanatopraxia deve permitir que o caixão fique aberto em parte do velório -antes, a previsão era de que fosse lacrado.

Pelé morreu na quinta-feira (29), após sofrer falência de múltiplos órgãos decorrente de um câncer no cólon.