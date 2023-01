SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista de Futebol) chegaram juntos nesta segunda-feira (2) ao velório de Pelé, na Vila Belmiro, em Santos.

Infantino falou na chegada:

"Pelé é eterno. Muitas coisas que no futebol 99% podem só sonhar em fazer, e o 1% que faz só fez depois de Pelé. Estamos aqui com uma enorme tristeza, mas também com a alegria de Pelé. Guardar as lembranças de Pelé e que os jovens e as crianças possam lembrar dessa incrível pessoa. Ele teve a qualidade para fazer algo que muita pouca gente conseguiu, que é tocar o coração da gente. E isso não tem preço, nem palavras."

"Qualquer coisa que a Conmebol faça como homenagem sempre vai ser pouco por tudo que o Rei deu ao futebol sul-americano, brasileiro e mundial", disse Alejandro Dominguez.

O ministro do STF Gilmar Mendes foi a primeira autoridade a chegar ao velório.