SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que todas as homenagens feitas a Pelé serão insuficientes para representar toda a importância do Rei do futebol.

Recém-empossado no cargo, Tarcísio chegou à Vila Belmiro, onde o corpo de Pelé está sendo velado, por volta das 11h15, sob um forte esquema de segurança. Ele falou brevemente com os jornalistas antes de entrar no estádio.

"Toda a homenagem que a gente fizer vai ser pouca. Acho que a gente tem sempre que lembrar [dele] Toda homenagem que a gente fizer, vai ser singela, insuficiente perto do que o Pelé fez por nós", afirmou.

"Vamos fazer nossa homenagem representando o governo do estado, depois vamos ter reunião com o secretariado para planejar as primeiras medidas", acrescentou.

Minutos antes da entrada do governador, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), havia acabado de chegar.

Em sua fala, Nunes comentou sobre sua intenção de criar o programa Bolsa Atleta Pelé, voltado para crianças e jovens da periferia da cidade. Disse, ainda, que a cidade deve ganhar em breve um novo equipamento esportivo no complexo do Ibirapuera, que levará o nome do Rei do Futebol.