SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Em abril de 2019, na cidade de Paris, na França, Pelé e Neymar tiveram o último contato pessoal. Na ocasião, o Rei do futebol cumpria uma agenda comercial quando precisou ser internado às pressas por causa de uma infecção urinária.

Depois disso, eles nunca mais se viram.

Nesta segunda-feira (2), ao chegar à Vila Belmiro, onde Pelé está sendo velado, Neymar da Silva Santos, pai do jogador do Paris Saint-Germain, contou que o filho conseguiu se despedir do ídolo apenas por telefone.

Sem dar detalhes da conversa, disse que Neymar ficou muito triste após a morte do Rei, a última quinta-feira (29), e lamentou especialmente não poder estar presente no velório.

"Nosso sentimento é de muita tristeza. Por isso o meu filho pediu que eu estivesse aqui, no lugar dele, para levar esse apoio à família [do Pelé]. A gente sabe como é duro perder alguém. Nós não perdemos só o atleta, perdemos o cidadão Edson também", afirmou o pai do atleta.

Segundo ele, depois daquele encontro em Paris, nem ele nem o filho voltaram a ter contato contato com Pelé: "A gente não conseguiu mais."

Após cumprir suspensão no último jogo do PSG, na derrota por 3 a 1 para o Lens, no último domingo (1°), Neymar voltará a campo no próximo sábado (6), contra o Châteauroux, pelo Copa da França.