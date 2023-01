SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milton Neves marcou presença no velório de Pelé nesta segunda-feira (2). O jornalista e apresentador chegou à Vila Belmiro durante a tarde e se emocionou bastante ao entrar no estádio.

O velório de Pelé começou nesta segunda, às 10h (de Brasília), na Vila Belmiro, estádio do Santos.

Abalado com a morte do Rei do Futebol, Milton Neves chegou ao estádio por volta de 14h30 (de Brasília) e chorou assim que entrou na Vila.

Outras autoridades e personalidades compareceram ao velório de Pelé: presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista de Futebol) chegaram juntos à Vila na manhã desta segunda.

Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos. Segundo o atestado de óbito registrado em um cartório de São Paulo, o Rei do Futebol morreu por quatro causas: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.