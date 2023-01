SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Albanesa de Futebol surpreendeu e anunciou o brasileiro Sylvinho como novo técnico da seleção nacional. Desempregado há quase um ano, desde que deixou o Corinthians em 3 de fevereiro de 2022, ele terá como auxiliar técnico o também brasileiro Doriva e o argentino Pablo Zabaleta. O contrato de Sylvinho com a seleção albanesa é até a final da Euro 2024.

O comunicado feito pela Federação Albanesa, atual 66ª no ranking da Fifa, diz que o objetivo da seleção é a classificação para a fase final da próxima Eurocopa, que será disputada na Alemanha. "O acordo tem no seu cerne a concretização do único objetivo da Albânia nestas eliminatórias, a qualificação para a fase final da Euro 2024. No caso de atingir a meta, fica acordado que o treinador e sua equipe se beneficiarão de bônus significativos", diz a publicação feita no site oficial da entidade.

A Albânia está no Grupo E e para cumprir o objetivo precisará ser melhor do que Polônia, República Tcheca, Ilhas Faroe e Moldavia. A única participação da seleção na Eurocopa foi na edição de 2016, quando acabou eliminada na primeira fase.

Além do Corinthians, entre 2021 e 2022, Sylvinho foi técnico do Lyon por 11 jogos em 2019 e auxiliar técnico de Tite na Seleção Brasileira. Como atleta, jogou por Corinthians, Arsenal, Celta Vigo, Barcelona e Manchester City, onde encerrou sua carreira.