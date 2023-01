SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESs) - Palco do primeiro gol marcado por Pelé, o estádio do Corinthians de Santo André não existe mais. Em crise, a entidade fundada em 1912 transformou o campo em quatro quadras de society e sobrevive alugando o espaço à escolinha de futebol oficial do Santos, a Meninos da Vila, e a moradores da Vila Alzira.

A HISTÓRIA

Pelé marcou seu primeiro gol como jogador profissional do Santos no dia 7 de setembro de 1956, aos 16 anos. O Rei do Futebol vestia a camisa do clube alvinegro havia menos de um mês.

O gol histórico foi em uma partida amistosa entre o Santos e o Corinthians de Santo André. O time do litoral de São Paulo venceu por 7 a 1. Pelé -que ainda tinha o apelido de Gasolina, segundo a súmula do jogo- deixou o banco de reservas para marcar o sexto tento aos 36 minutos do segundo tempo.

A avenida onde o clube está localizado ganhou, inclusive, o nome "7 de setembro".

O estádio Américo Guazelli, casa do clube anfitrião, não existe mais.

O Corinthians de Santo André passou por diversas crises, não conseguiu se sustentar nas principais competições e jogou a Série A2 do Campeonato Paulista somente até os anos 1970. Com os problemas financeiros, os diretores que foram passando pelo comando acabaram se desfazendo do estádio.

"O estádio da época realmente não existe mais. No lugar, temos duas quadras de society, um campo semioficial, que dividimos ao meio para fazer society também, e uma lanchonete. Tiveram muitas mudanças, passaram muitas diretorias, muitas dificuldades financeiras. O clube quase fechou as portas. Conseguimos reestruturar. Aí quando veio a pandemia, quase fechamos as portas novamente, mas estamos fazendo o possível para manter a história", disse José Orlando, o Jarrão, atual presidente do Corinthians de Santo André.

A reportagem visitou as dependências do clube no último dia 31 de dezembro. Alguns homens disputavam uma pelada em um dos gramados de society e outros se preparavam para jogar no campo maior. As arquibancadas do antigo estádio deram lugar a casas residenciais recém-construídas e o parque aquático se tornou um campinho.

Segundo o presidente, nem o fato sobre o primeiro gol de Pelé atraiu novos sócios. A história foi relembrada somente nos últimos dias, quando o estado de saúde do Rei do Futebol piorou.

"Na realidade, esse fato foi divulgado mesmo de uns tempos para cá, então quase ninguém sabia. Agora, a imprensa começou a procurar e acabou divulgando mais. Quando o Pelé completou 80 anos, a própria prefeitura começou a se interessar mais. Há a promessa de um busto do Pelé na praça que fica em frente, como se ele tivesse olhando para o clube", contou Jarrão.

PROBLEMAS FINANCEIROS IMPEDEM GRANDES HOMENAGENS

Segundo o presidente Jarrão, o clube gostaria de fazer eventos para homenagear Pelé, que morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos. Os problemas financeiros acabaram impedindo.

A ideia é fazer uma ação "dentro das condições", mas não há nada decidido.

"Tudo tem de ser pensado com muita calma. É um clube que está tentando enfrentar as dificuldades, mas queremos fazer alguma coisa", falou.